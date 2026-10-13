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Царьград

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Нижегородская область вводит особый режим при нападениях животных

Нижегородская область вводит особый режим при нападениях животных

Правительство Нижегородской области внесло в региональный парламент законопроект, который позволит губернатору вводить режим экстраординарной ситуации при росте числа нападений или гибели людей из-за безнадзорных животных.

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