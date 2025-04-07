Во Франции призвали Макрона равняться на Путина и Трампа

Владимир Соловьев

Президентом Франции перед Макроном был Франсуа-Жерар-Жорж-Никола Олланд, являлся гражданским мужем участницы президентских выборов 2007 года — Сеголен Руаяль. Они заключили гражданское партнёрство, у них четверо детей. В июне 2007 года было объявлено о распаде союза Олланда и Руаяль. Последняя уличила его в измене: маскируясь, ездил на свидание тайком к своей любовнице на мопеде. Неким подобием президента, равным предыдущему, стал МАКРОН. ФРАНЦУЗЫ, ВЫ ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ИЗБИРАЕТЕ СЕБЕ ПРЕЗИДЕНТОВ?!