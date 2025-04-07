Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    А чехи еще при жизни Сталина, в 1949 году, выпустили серебряную монету с его портретом. Кажется, единственные в мире.Без участия Росси...
  • Леонид Руси
    А чехи выпустили памятные медали всех главных нацистов Германии, а потом провели флеш моб мастурбации у ратуши, куда ...Без участия Росси...
  • Николай Арзамасцев
    О Родниной можно сказать одно: "Хоть ссы в глаза - всё Божья роса"Тарасова жестко в...

Во Франции призвали Макрона равняться на Путина и Трампа

Во Франции призвали Макрона равняться на Путина и Трампа

Президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в том, что он втягивает свою страну в войну. В статье идания Владимира Путина и Дональда Трампа, которые, в отличие от него, предпринимают действия, чтобы добиться мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Президентом Франции перед Макроном был Франсуа-Жерар-Жорж-Никола Олланд, являлся гражданским мужем участницы президентских выборов 2007 года — Сеголен Руаяль. Они заключили гражданское партнёрство, у них четверо детей. В июне 2007 года было объявлено о распаде союза Олланда и Руаяль. Последняя уличила его в измене:  маскируясь, ездил на свидание тайком к своей любовнице на мопеде. Неким  подобием президента, равным предыдущему, стал МАКРОН. ФРАНЦУЗЫ, ВЫ ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ИЗБИРАЕТЕ СЕБЕ ПРЕЗИДЕНТОВ?!
Ответить
15 час.
наверх