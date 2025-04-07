Президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в том, что он втягивает свою страну в войну. В статье идания Владимира Путина и Дональда Трампа, которые, в отличие от него, предпринимают действия, чтобы добиться мира.
Во Франции призвали Макрона равняться на Путина и Трампа
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Владимир Соловьев
Президентом Франции перед Макроном был Франсуа-Жерар-Жорж-Никола Олланд, являлся гражданским мужем участницы президентских выборов 2007 года — Сеголен Руаяль. Они заключили гражданское партнёрство, у них четверо детей. В июне 2007 года было объявлено о распаде союза Олланда и Руаяль. Последняя уличила его в измене: маскируясь, ездил на свидание тайком к своей любовнице на мопеде. Неким подобием президента, равным предыдущему, стал МАКРОН. ФРАНЦУЗЫ, ВЫ ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ИЗБИРАЕТЕ СЕБЕ ПРЕЗИДЕНТОВ?!
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