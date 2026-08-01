Художественный руководитель платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в беседе с журналистом Максимом Прудеусом выступила за то, чтобы русскоязычных граждан лишали работы и доступа к образованию .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии