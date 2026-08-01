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Русскоязычных на Украине могут начать лишать права на работу и образование

Русскоязычных на Украине могут начать лишать права на работу и образование

Художественный руководитель платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в беседе с журналистом Максимом Прудеусом выступила за то, чтобы русскоязычных граждан лишали работы и доступа к образованию .

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