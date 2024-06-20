Крупнейшему специализированному сайту отказано в аккредитации  на Парижской олимпиаде

Сайт новостей и разоблачений из мира олимпийского спорта Insidethegames.biz, владельцы которого неизвестны, объявил об отказе Международного олимпийского комитета (МОК) в аккредитации на Парижских олимпийских играх, пишет AFP.
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