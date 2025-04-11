Игорь Кобзев и глава Минстроя РФ обсудили перспективы строительной отрасли в Иркутской области

10 апреля состоялась встреча министра строительства РФ Ирека Файзуллина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, где ключевым вопросом стала модернизация коммунальной инфраструктуры и ликвидация аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает областное правительство.
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