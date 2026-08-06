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ИА Реалист

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Disney разрешила тиктокерам использовать Марвел и «Звёздные войны»

Disney разрешила тиктокерам использовать Марвел и «Звёздные войны»

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (ИА Реалист). The Walt Disney Company и TikTok объявили о заключении первого в своём роде глобального соглашения о публикации коротких видео, которое позволит авторам создавать ролики с персонажами и сценами из фильмов и сериалов Disney.

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