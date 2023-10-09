Составляются списки на эвакуацию - какова судьба сотен русских в секторе Газа

Составляются списки на эвакуацию - дипломаты сообщили, какова судьба сотен русских, находящихся сейчас в секторе ГазаВооружённый конфликт между палестинцами и израильтянами затрагивает Россию не только в геополитическом контексте - по сообщению телеграм-канала SHOT, в секторе Газа на данный момент находятся примерно 1200 граждан нашей страны.