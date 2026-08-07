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Глава федерации Португалии: «Мы отвергли предложение ФИФА с самого начала. Победил футбол»

Президент Федерации футбола Португалии (FPF) Педру Проэнса рассказал о позиции страны по проекту ФИФА, предполагавшему привлечение частного капитала к структуре, связанной с проведением чемпионата мира.

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