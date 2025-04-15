"Их специально собрали": В конгресс-центре погибли солдаты "из-под Курска", немцы предупредили Харьков о наступлении. СВОдки с фронта

Людмила Кожевникова

Прощенья нет всей этой швали!!! Жгли Украину во время ВОВ, сколько их погибло, сжигаемых фашистами в своих хатах и в церквях, были и партизаны и молодогвардейцы, и деды служили в Красной Армии и в Советских войсках, бились с фашистами. Чем обработали мозги этих бывших людей, что они, как зомби идут на бессмысленную смерть, а за их спинами эту страну уже распродали, растащили на куски!!! Неужели и этого они не знают... В каком же времени они застряли!? Наверное, где и вся европейская верхушка!