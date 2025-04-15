"Их специально собрали": В конгресс-центре погибли солдаты "из-под Курска", немцы предупредили Харьков о наступлении. СВОдки с фронта

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Комментарии
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Вера Говоркова
Светлая память.
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4 час.
Людмила Кожевникова
Прощенья нет всей этой швали!!! Жгли Украину во время ВОВ, сколько их погибло, сжигаемых фашистами в своих хатах и в церквях, были и партизаны и молодогвардейцы, и деды служили в Красной Армии и в Советских войсках, бились с фашистами. Чем обработали мозги этих бывших людей, что они, как зомби идут на бессмысленную смерть, а за их спинами эту страну уже распродали, растащили на куски!!! Неужели и этого они не знают... В каком же времени они застряли!? Наверное, где и вся европейская верхушка!
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2 час.
ЛК
Людмила Кожевникова
А за наших замечательных парней нет им прощения!!! Никогда!!! Больно, очень больно! ¡!!
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2 час.
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