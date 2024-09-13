Технология масштабирования AMD FSR 4.0 будет полностью основана на ИИ и повысит энергоэффективность GPUСтарший вице-президент и генеральный менеджер группы вычислительных и графических решений AMD Джек Гуинь (Jack Huynh) сообщил порталу Tom’s Hardware, что компания AMD уже ведёт разработку технологии масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution 4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)