Технология масштабирования AMD FSR 4.0 будет полностью основана на ИИ и повысит энергоэффективность GPUСтарший вице-президент и генеральный менеджер группы вычислительных и графических решений AMD Джек Гуинь (Jack Huynh) сообщил порталу Tom’s Hardware, что компания AMD уже ведёт разработку технологии масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution 4.