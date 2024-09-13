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Технология масштабирования AMD FSR 4.0 будет полностью основана на ИИ и повысит ...

Технология масштабирования AMD FSR 4.0 будет полностью основана на ИИ и повысит ...

Технология масштабирования AMD FSR 4.0 будет полностью основана на ИИ и повысит энергоэффективность GPUСтарший вице-президент и генеральный менеджер группы вычислительных и графических решений AMD Джек Гуинь (Jack Huynh) сообщил порталу Tom’s Hardware, что компания AMD уже ведёт разработку технологии масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution 4.

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