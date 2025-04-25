БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пора домой: американцы сворачиваются в Сирии

Пора домой: американцы сворачиваются в Сирии

Израиль на нервах Сначала немного фактологического материала. По данным израильского издания Ynet, американские сотрудники служб безопасности проинформировали своих коллег из Израиля о том, что постепенный вывод американских военных сил из Сирии начнётся в течение двух месяцев.

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