История и археология: Как СССР пытался сорвать первую высадку американцев на Луну: Почему провалилась сверхсекретная операция

Всего за 2 часа до того, как Нил Армстронг и Базз Олдрин должны были покинуть поверхность Луны после их исторической прогулки по этой планете, советский зонд «Луна-15» совершил аварийную посадку на лунную поверхность всего в девяти сотнях километров от них.