Радикальные националисты Латвии критикуют посла США в ЛР

Нацпатриоты конкретно обозлились на посла США Кристофера Робинсона, который посмел обратиться к русскоязычным ЛР на их родном языке, более того, посольство США создало аккаунт на платформе Telegram на русском языке.
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