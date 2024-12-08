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  • nyha
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    Всякую чушь тут пишут как подростки. Уже три года как все кухарки отшумели - почему не бьют по ж.д. узлам. А тут опят...Mash: ВСУ впервые...
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Радикальные националисты Латвии критикуют посла США в ЛР

Радикальные националисты Латвии критикуют посла США в ЛР

Нацпатриоты конкретно обозлились на посла США Кристофера Робинсона, который посмел обратиться к русскоязычным ЛР на их родном языке, более того, посольство США создало аккаунт на платформе Telegram на русском языке.

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