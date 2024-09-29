Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Начался серийный выпуск новой модели Lada В Ижевске началось серийное производство Lada e-Largus. Электромобиль будет продаваться по цене от 2,99 млн рублей за базовую комплектацию фургона с учетом государственной субсидии, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.