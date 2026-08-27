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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонатан Куминга согласовал двухлетний контракт на 12,4 млн с «Миннесотой»

Джонатан Куминга (23 года, 201 см) решил присоединиться к «Миннесоте». Форвард получит 12,4 млн за 2 года в клубе.

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