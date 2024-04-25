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Отставка не спасла от уголовного дела

Отставка не спасла от уголовного дела

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере, 24 апреля в Москве сотрудниками ГСУ Следственного комитета и ФСБ была задержана Светлана Стригункова, ранее занимавшая должность первого заместителя Председателя Правительства Московской области.

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