Отставка не спасла от уголовного дела

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере, 24 апреля в Москве сотрудниками ГСУ Следственного комитета и ФСБ была задержана Светлана Стригункова, ранее занимавшая должность первого заместителя Председателя Правительства Московской области.
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