Российские специалисты изучили новый реактивный дрон-дальнолет ВСУ

ТАСС/Александр Полегенько Российские специалисты изучили попавший в их распоряжение новый украинский дрон-дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, рассказал гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин 20 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии