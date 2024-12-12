ЕСПЧ: запрет георгиевской ленточки на Украине нарушает свободу самовыражения

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил, что запрет на ношение георгиевской ленты на Украине нарушает свободу самовыражения, однако решение о применении этого запрета остается в компетенции государства.
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