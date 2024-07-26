GM и Ford будут выпускать больше пикапов вместо электромобилей[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Американские концерны General Motors и Ford вложили огромные средства в разработку, производство и продвижение электромобилей.
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