Финляндия закрыла доступ к русским архивам до 9999 года

Национальный архив Финляндии ограничил доступ к историческим материалам, полученным из России, — ограничение действует с осени 2022 года до конца 9999 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Поругались все":...
- "Уничтожить": Пер...
- Сенаторы США сочл...
Уроды. Только рукописи не горят и шила в мешке не утаишь.