Израиль заявил, что в Газу 10 ноября въехали 30 грузовиков с помощью

Израильский координатор правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны, сообщил, что 10 ноября еще 30 грузовиков с гуманитарной помощью отправились на территорию сектора Газа через КПП "Рафах".
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