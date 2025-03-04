Вице-президент США выступил с жестким посланием к Зеленскому

Политика как он...
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Политика как она есть

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После ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, что означает необходимость в срочном порядке сесть за стол переговоров.

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Анатолий Анатольев
Ч.Т.Д, - &quot;ЧТО&quot; такое бандеровцы и нацисты украинские!
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