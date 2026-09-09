В Крыму почтили память солдат и офицеров, погибших в Крымской войне Председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крымская война 1853-1856 годов фактически была войной коллективного Запада против России.
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