Госдума принимает меры: Как защитить русских граждан от мигрантских угроз? Ирэн ОрлонскаяВ России депутаты приняли решение о серьезной доработке миграционной политики, которое направлено на защиту интересов русских детей.
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