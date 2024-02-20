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62ИНФО | Новости Рязани

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Более 100 спецмашин убирали улицы Рязани ночью 20 февраля

Более 100 спецмашин убирали улицы Рязани ночью 20 февраля

Во всех районах использовали 15 тонн реагента. Снег вывезли с улиц Советская Армия, Первомайский проспект, Новосёлов, площадь Театральная, Есенина, площадь Ленина, Петрова, Семинарская, Чкалова, Горького и другие.

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