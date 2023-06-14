Минобороны РФ и десять командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса подписали контракты

Утром в среду, 14 июня, стало известно, что Минобороны РФ подписало контракты еще с десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса, которые принимают участие в СВО на Украине.
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