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Минобороны РФ и десять командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса подписали контракты

Минобороны РФ и десять командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса подписали контракты

Утром в среду, 14 июня, стало известно, что Минобороны РФ подписало контракты еще с десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса, которые принимают участие в СВО на Украине.

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