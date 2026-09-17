Скончался двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков

Великому биатлонисту было всего лишь 59 лет. О смерти Чепикова сообщили в Союзе биатлонистов России. Послужной список знаменитого спортсмена впечатляет: Олимпиада 1988 года принесла ему золото в эстафете, а на Играх 1994 года он стал олимпийским чемпионом в спринте.