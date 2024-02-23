"Подайте копеечку": Стало известно, как актёр Смольянинов* действительно зарабатывает на жизнь

Источники утверждают, что сбежавший актёр выступает в латвийских кафе, чтобы хотя бы немного заработатьГазета "Аргументы и Факты" выяснила, как и где сейчас живёт сбежавший из России актёр Артур Смольянинов*.
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