«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотобәйгесендә автомобильне Питрәчтән Гөлфия Абдуллова отты

Татарстанда Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау кысаларында уза торган «Гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсының бүгенге җиңүчеләре билгеле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым