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Приколисты

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Удивительные животные!

Удивительные животные!

Вот  -ндцать метров жилплощади, у тебя есть домик, тебе открыли все шкафы, вот 2 коробки от кроссовок и крышка от торта - лежи где твоей душеньке угодно! Почему надо лечь в забытое блюдце от варенья и ходить с липким боком??? Как будто те самые древние русичи или печенеги, кому там в голову пришло остаться в этом жутком климате? Вот коричневые лужи, ветер, дубак, срань господня - это идеально, здесь будем строить город! Их вёл кот, истинно молвлю! Он потом в шкаф залез, а все остались и по завету котовьему продолжают попытки лечь в непонятное и неудобное, в не предназначенное.

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Комментарии
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Ирина Вольнова
Точно!))
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