Half-Life или нет? Авторы Black Mesa затизерили новый поект Создатели Black Mesa, прошедше...

Half-Life или нет? Авторы Black Mesa затизерили новый поектСоздатели Black Mesa, прошедшего путь от фанатской модификации до полноценной игры в Steam ремейка Half-Life, выложили на YouTube короткий тизер своего нового проекта.
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