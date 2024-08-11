Тарасова – об уходе Баха с поста главы МОК: "Уйдет, и ладно"

Global Look Press/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не идти на выборы президента организации в марте следующего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии