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Тарасова – об уходе Баха с поста главы МОК: "Уйдет, и ладно"

Тарасова – об уходе Баха с поста главы МОК: "Уйдет, и ладно"

Global Look Press/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не идти на выборы президента организации в марте следующего года.

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