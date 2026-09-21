Как отвлечь детей от гаджетов: советы психолога

Психолог рассказала, как повлиять на чрезмерное увлечение ребенка гаджетамиНет никакого смысла запрещать ребенку пользоваться смартфонами, так как эти гаджеты стали частью современной жизни.
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