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«Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны». В парламенте США призвали спортсменов не критиковать Китай во время Олимпиады

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала американских спортсменов не критиковать Китай во время зимней Олимпиады в Пекине.

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