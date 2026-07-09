В центре Орла водитель Газели сбил дорожный знак и врезался в дерево

Авария произошла на перекрестке Пионерской и улицы Салтыкова-Щедрина, пострадали несколько человек.Ранним утром водитель "Газели" ехал на красный сигнал светофора, в результате чего въехал в автомобиль "Лада Веста", сбил дорожный знак и врезался в дерево.