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Калужские новости

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Произошло ДТП в Калужской области: двое погибших, трое пострадали

Произошло ДТП в Калужской области: двое погибших, трое пострадали

В результате ДТП на трассе Калуга — Медынь погибли два человека, травмы получили ещё трое. Причины аварии устанавливаются22 сентября на 44-м километре трассы Калуга - Медынь в Дзержинском округе УАЗ -"буханка" вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Шакман».

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