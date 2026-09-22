Произошло ДТП в Калужской области: двое погибших, трое пострадали

В результате ДТП на трассе Калуга — Медынь погибли два человека, травмы получили ещё трое. Причины аварии устанавливаются22 сентября на 44-м километре трассы Калуга - Медынь в Дзержинском округе УАЗ -"буханка" вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Шакман».