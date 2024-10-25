Кардиолог Шляхто рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто отметил в разговоре с РИА Новости, что максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65 лет, особенно если они курят, имеют избыточный вес или ожирение.
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