Кардиолог Шляхто рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто отметил в разговоре с РИА Новости, что максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65 лет, особенно если они курят, имеют избыточный вес или ожирение.