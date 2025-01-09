Российские штурмовики в Курахово втроем взяли в плен 11 солдат ВСУ

Российская штурмовая группа из трех человек при зачистке многоэтажки в Курахово взяла в плен 11 солдат ВСУ, рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным Боксер.
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