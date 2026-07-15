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Годовой отчёт на бумаге: когда печатная версия усиливает доверие

Годовой отчёт на бумаге: когда печатная версия усиливает доверие

Есть ситуации, когда цифровой документ работает хорошо. И есть ситуации, когда нужна бумага. Годовой отчёт — один из тех случаев, где физический носитель делает принципиально другое высказывание о компании.

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