Расширенный геймлейный трейлер ролевой тактики SteamWorld Heist 2 Компания Thunderful по...

Расширенный геймлейный трейлер ролевой тактики SteamWorld Heist 2Компания Thunderful показала еще больше геймплея с множеством сражений, настройками сложности и другими особенностями предстоящей пошаговой ролевой тактики SteamWorld Heist 2.
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