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Мировое обозрение

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Раненные российский и украинский бойцы пять дней помогали друг другу выжить

Раненные российский и украинский бойцы пять дней помогали друг другу выжить

Два бойца противоборствующих сторон несколько дней пытались выжить, помогая друг другу.   Российский военнослужащий Алексей с позывным «Бабка» был тяжело ранен и потерял сознание в ходе атаки на украинские позиции.

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