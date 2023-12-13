Раненные российский и украинский бойцы пять дней помогали друг другу выжить

Два бойца противоборствующих сторон несколько дней пытались выжить, помогая друг другу. Российский военнослужащий Алексей с позывным «Бабка» был тяжело ранен и потерял сознание в ходе атаки на украинские позиции.
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