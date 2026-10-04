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Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Соболева и Чураков выступят с ритм-танцами

5 октября танцевальные дуэты представят ритм-танцы на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Гран-при России среди юниоров 2-й этап,  Мемориал Александра Горшкова Москва Танцы на льду, КМС Ритм-танец Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

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