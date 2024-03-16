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Эдди Джордан: «Альпин» – позорище, не вижу Гасли и Окона там в 2025-м»

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан прокомментировал катастрофическую форму «Альпин» на старте сезона-2024 и возможный уход пилотов Пьера Гасли и Эстебана Окона.

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