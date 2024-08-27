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Царьград

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Пятеро человек пострадали на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне

Пятеро человек пострадали на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне

Пять человек получили ножевые ранения во время фестиваля афро-карибской культуры в Лондоне.В Лондоне во время фестиваля афро-карибской культуры пять человек получили ножевые ранения, сообщили в пресс-службе лондонской полиции.

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