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Яна Рудковская: фигуристка Парсегова обязана вернуть академии Плющенко деньги

Яна Рудковская: фигуристка Парсегова обязана вернуть академии Плющенко деньги

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале объяснила, почему академия "Ангелы Плющенко" решила подать в суд на фигуристку Арину Парсегову, покинувшую штаб ради перехода к Этери Тутберидзе.

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