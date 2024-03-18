Постпред Мурадов: в Крыму прорабатывают внедрение альтернативы SWIFT

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов сообщил, что региональные власти рассматривают возможность введение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой иностранные партнёры не подпадут под вторичные санкции.