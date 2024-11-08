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МИД Китая: соперничество крупных держав не соответствует тенденциям времени

МИД Китая: соперничество крупных держав не соответствует тенденциям времени

Соперничество крупных держав не соответствует тенденциям времени и непопулярно, ему на смену приходит сосуществование на основе взаимовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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