МИД Китая: соперничество крупных держав не соответствует тенденциям времени

Соперничество крупных держав не соответствует тенденциям времени и непопулярно, ему на смену приходит сосуществование на основе взаимовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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