ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в четырёх регионах РФ ФАС продолжает наводить порядок на розничном топливном рынке.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в четырёх регионах РФ ФАС продолжает наводить порядок на розничном топливном рынке.
Свежие комментарии