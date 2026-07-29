7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 264 подписчика

Таисья Калинина и Тимофей Кочнев: «Не существует понятия «слишком рано», если ты понимаешь, с кем хочешь прожить жизнь»

Таисья Калинина и Тимофей Кочнев: «Не существует понятия «слишком рано», если ты понимаешь, с кем хочешь прожить жизнь»

Молодая актерская пара рассказала о том, почему свидетелем на их помолвке была овечка Таисья Калинина и Тимофей Кочнев Ирина ЗарганоВ интервью в свежем номере «Каравана историй» Таисья Калинина и Тимофей Кочнев поведали, почему не испугались раннего брака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии