Таисья Калинина и Тимофей Кочнев: «Не существует понятия «слишком рано», если ты понимаешь, с кем хочешь прожить жизнь»

Молодая актерская пара рассказала о том, почему свидетелем на их помолвке была овечка Таисья Калинина и Тимофей Кочнев Ирина ЗарганоВ интервью в свежем номере «Каравана историй» Таисья Калинина и Тимофей Кочнев поведали, почему не испугались раннего брака.
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