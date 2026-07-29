Таисья Калинина и Тимофей Кочнев: «Не существует понятия «слишком рано», если ты понимаешь, с кем хочешь прожить жизнь»

Молодая актерская пара рассказала о том, почему свидетелем на их помолвке была овечка Таисья Калинина и Тимофей Кочнев Ирина ЗарганоВ интервью в свежем номере «Каравана историй» Таисья Калинина и Тимофей Кочнев поведали, почему не испугались раннего брака.