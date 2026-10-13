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AntennaDaily

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smart возвращает культовый двухместный автомобиль: представлен электрический smart #2

smart возвращает культовый двухместный автомобиль: представлен электрический smart #2

Марка smart представила новое поколение своего компактного городского автомобиля — полностью электрический smart #2.

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